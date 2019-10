Mama autistky: Štát nerieši autistické deti, centrá sú preplnené

Eva Petríčková má dcéru Poli, ktorá má diagnózu autizmus. Svoj život dokumentuje na Instagrame a pomáha aj iným rodičom takýchto detí, s ktorými už niekoľko rokov komunikuje.

"Na termín v diagnostickom centre sa čaká mesiace, a bez diagnózy s vami veľa centier vôbec nechce pracovať," hovorí Eva Petríčková, a dodáva, že práve tieto stratené mesiace by mohli rodiny s autistickými deťmi využiť na pokrok, ak by pracovali s odborníkmi.

"Práve v tomto období ich musíme pripraviť na život, pretože čím sú starší, tým ťažšie to ide," dodáva a hovorí, že odborníci hovoria, že s deťmi by mal odborník pracovať 20 hodín týždenne a oni sú radi, že majú s odborníkom 45 minút raz za dva týždne.



Ako sa žije rodinám s autistickými deťmi? Tlačí ich systém do toho, že mnohé takéto rodiny sú uväznené doma? Čo by bolo dobré v celom systéme zmeniť?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Evou Petríčkovou.