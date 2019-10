Breiner: Mečiar znova v politike? Pozerám na to s vytreštenými očami

V 90. rokoch patril spolu s Milanom Markovičom k otvoreným kritikom Vladimíra Mečiara a jeho vlády. Dnes sa nestačí čudovať, že by sa bývalý premiér opäť vrátil do politiky.

"Pozerám sa na to s vytreštenými očami. Že sa táto zombie vráti z teplického hrobu, to by som nepredpokladal," hovorí skladateľ, dirigent a klavirista Peter Breiner.

Je kritikom aj súčasnej vlády a aj keď žije od revolúcie v zahraničí, domácu politiku sleduje. Opozícii odporúča, aby sa dokázala spojiť a urobiť trojkoalíciu.

"Je mi tak trošku smutno. Ono to nechce veľmi veľa vytvoriť vytúženú trojkoalíciu, kde by silní vodcovia ukázali, že sú schopní kompromisu a dohody namiesto osobných skupinových a užších záujmov," dodáva.

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Petrom Breinerom.