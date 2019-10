Čaputová kritizovala sudcovský stav (video)

"Ujímate sa svojej funkcie v čase, kedy je nedôvera v sudcov a spravodlivosť na Slovensku kľúčovou témou. Ujímate sa funkcie v čase, keď verejnosť oprávnene očakáva zmenu k lepšiemu. Lebo my občania potrebujeme dôverovať justícii. Súdna moc a sudcovia v nej, musia byť nielen nezávislí, ale aj zodpovední," povedala dnes po vymenovaní nových ústavných sudcov prezidentka Zuzana Čaputová.

"Verím v objektívnu nestrannosť ľudí, ktorých vybrala národná rada," uviedol predseda parlamentu Andrej Danko. Peter Pellegrini uvítal slová prezidentky, ktorými sa prihovorila sudcovskému stavu. "A ja s nimi plne súhlasím a hovorím ich rovnako. Sudcovský stav musí nájsť v sebe mechanizmy, aby sa dokázal samoočisťovať, nakoľko je nezávislý od moci výkonnej a parlamentnej," povedal predseda vlády. "Je na nich, aby našli v sebe silu a odvahu vyzliecť z talára tých, ktorí poškodzujú dobré meno justície," dodal.

Minister spravodlivosti považuje výber ústavných sudcov za veľmi dobrý. Na Čaputovej kritiku sudcovského stavu o tom, že si nevie vyvodzovať svoju zodpovednosť Gál reagoval, že je to na mieste. "Stretávame sa s lojalitou, empatiou voči kolegom, a to už fakt musí prestať. Teraz máme pred sebou výberká na rôzne posty, na predsedov okresných súdov, na predsedov krajských súdov. A bolo by dobré, keby sa hlásili noví ľudia, nezaťažení starými metódami, nezaťažení rôznymi kauzami," povedal. "A tí, ktorí predsedajú tým súdom, kde sa niečo nekalé udialo, aby sa radšej ani nehlásili," dodal.

Novými sudcami sa stali Ladislav Duditš, Libor Duľa, Rastislav Kaššák, Miloš Maďar, Peter Straka a Martin Vernarský. Ich vymenovaním je Ústavný súd po takmer ôsmich mesiacoch kompletný.