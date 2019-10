Tomáš: Pomohlo by, keby si Jankovská pozastavila funkciu sudkyne (video)

"Ak sa bavíme o zodpovednosti za Kočnera, máme ju všetci a nielen politici naprieč celým spektrom, ale aj médiá," hovorí poslanec za Smer Erik Tomáš. Podozrenia voči Monike Jankovskej, ktorá si mala s Marianom Kočnerom vymeniť 6000 správ, považuje za vážne.

"Pomohlo by, keby si Monika Jankovská sama pozastavila funkciu sudkyne až do vyšetrenia prípadu, pomohlo by to jej, aj justícii ako takej," dodáva Erik Tomáš.



Ako bude vyzerať kandidátka Smeru okrem prvého miesta Petra Pellegriniho? Bude na nej bývalý policajný prezident Tibor Gašpar? A je koalícia funkčná, aj keď sa háda SNS a Smer o minimálnej mzde?

