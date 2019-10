Počítajte s nami: Koľkokrát Jankovská zaprela návštevu u Bžána?

Reportéri denníka SME v marci 2018 robili rozhovor s vtedy ešte štátnou tajomníčkou rezortu spravodlivosti za SMER, dnes už opäť sudkyňou, Monikou Jankovskou. Pýtali sa jej aj na to, či v Chorvátsku bola spolu so svojim manželom vo vile advokáta Radomíra Bžána. Ukázali jej fotografie, ktoré boli zverejnené na facebooku Tibora Jankovského. Ten je na jednej z nich na lehátku v záhrade. Podľa dostupných satelitných snímok miesto na fotografii vyzeralo ako záhrada Bžánovej vily v chorvátskom letovisku Lukovo. Na ďalšej fotografii sú Jankovskí spolu na lodi so slovenskou vlajkou a za nimi je nápis Lukovo. Ďalšie dve fotografie už ukazujú len Jankovského, na oboch je na lodi.

Jankovská v rozhovore poprela, že by na návšteve u Bžána boli. "Neboli sme u pána Bžána," povedala jasne. V konfrontácii s novinármi hovorila o konšpirácii a útokoch na ňu. V Lukove podľa jej slov vtedy boli krátko, iba tam prespali.

Denník N minulý týždeň zverejnil údajnú komunikáciu medzi Marianom Kočnerom a Jankovskou. Časť z nej sa týka aj rozhovoru, ktorý sa mal medzi nimi odohrať po rozhovore bývalej štátnej tajomníčky pre SME. Kočner má v ňom písať, že "ak dokážu, že Tibor leží v Bžánovej záhrade, tak ťa odj...ú," a tiež, že "treba vymyslieť jedlú historku, ako sa tam Tibor objavil, aby sa nestalo, že Bžán povie, že si tam bola". Jankovská má reagovať, že Bžán "je ch...j, ale určite nepovie o svojich návštevách. V tomto má mafiánsku česť."

Bžán však pre Denník N uviedol, že Jankovskí uňho na návšteve boli. "Išla z dovolenky, zastavila sa na kávu, to je všetko. Aj keby u mňa bývala, ja s tým problém nemám." Dodal, že netuší, prečo ho Jankovská zapierala. Bžán je advokát, ktorý za zastupovanie štátu dostal milióny eur.

Vo videu zverejňujeme celú časť nahrávky rozhovoru, kde sa pojednáva o návšteve Jankovských v Lukove u Bžána a kde ju s fotografiami konfrontujú reportéri SME Adam Valček a Peter Kováč. Fotografie Jankovskej použité vo videu sú z marca 2018 a dokumentujú rozhovor.