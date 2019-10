Truban: Kiska lídrom spoločnej kandidátky? Všetko je možné

"Rokujeme, nebudeme si nič odkazovať cez médiá," hovorí líder kandidátky PS/Spolu Michal Truban, ktorý nechce hovoriť o konkrétnej ponuke pre exprezidenta. Na otázku, či je možné, že v prípade, že sa so stranou Za ľudí dohodnú, by bol Andrej Kiska lídrom kandidátky však dodáva: "Všetko je možné, vôbec to nie je o tom, že ja mám byť líder alebo, že na tom to má padnúť."



Ako by chcela koalícia PS/Spolu meniť zdravotníctvo, či školstvo? A vymení policajného prezidenta, v prípade, že zostaví po voľbách vládu? A ako plánuje zakázať krížové vlastníctvo v zdravotníctve finančnej skupine Penta?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Trubanom.