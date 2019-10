Podpredsedníčka SaS Kiššová: Na kandidátke bez ostatných nebudem

V sobotu bude mať SaS kongres, na ktorom sa bude schvaľovať kandidátka. Vyzerá to, že kritici Richarda Sulíka definitívne prehrali a na kandidátke nebudú. "Počkáme si na sobotu, vkladám do toho ešte všetky nádeje," hovorí podpredsedníčka SaS Jana Kiššová a dodáva, že nejde o to aké dá miesto Sulík svojim kritikom a môžu byť pokojne aj na konci kandidátky. "Bolo by to určite rozumné," dodáva.



Richard Sulík oznámil, že tretie miesto prenecháva práve pre Kiššovú. "Bez ostatných SaSkárov na kandidátke nebudem," hovorí a dodáva, že si nevie predstaviť, že by kandidovala za inú stranu. Pozrite si ako sa pozerá kedysi blízka spolupracovníčka Richarda Sulíka na konflikt v SaS v rozhovore Zuzany Kovačič Hanzelovej s Janou Kiššovou.