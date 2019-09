Hovorca Pochodu za život: S Kotlebovcami máme pri potratoch rovnaký cieľ

Na Pochod za život v nedeľu sa chystajú aj Kotlebovci. Propagujú ho vo svojich letákoch a vypravujú viaceré autobusy.

Organizátori pochodu sa síce v stanovisku dištancovali od prejavov extrémizmu, no na pochode im Kotlebovci neprekážajú: "Pri ochrane života máme spoločný cieľ. Kiež by mali v tejto téme všetci postoj ako oni," hovorí hovorca Pochodu za život Patrik Daniška. Z pochodu vykážu len tých, ktorí budú vykrikovať extrémistické heslá alebo by boli násilní.

Prečo organizátori chcú zakázať potraty, ale nechcú sexuálnu výchovu, či antikoncepciu hradenú zo zdravotného poistenia? Prečo chcú zbierať dáta o ženách, ktoré idú na interrupciu, a čo presne by v tých dotazníkoch bolo?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s hovorcom Pochodu za život Patrikom Daniškom.