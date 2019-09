ESET nám ukázal tunely pri vojenskej nemocnici (video)

ESET pripravuje pod Železnou studničkou nový kampus. Cieľom je vytvoriť nové technologické centrum. Zabezpečiť to má mix kancelárií, výskumných centier či inkubátora pre startup.

"Všetci títo aktéri môžu benefitovať nielen z kvalitného pracovného prostredia, ale najmä zo synergií, ktoré prináša koncentrácia takého kreatívneho potenciálu na jednom mieste, čo potvrdzuje aj skúsenosť z podobných kampusov zo zahraničia," uvádza prevádzkový riaditeľ Esetu Pavel Luka.

Softvérová spoločnosť chce do kampusu pritiahnuť aj študentov. V hre je aj vytvorenie kyvadlovej dopravy, ktorá by spájala areál s univerzitami. Pritiahnuť potenciálnych zamestnancov by podľa Esetu mohli aj moderné formy ubytovania pre študentov na princípe co-livingu. Nepôjde však len o "internáty".

Investor chce v kampuse vytvoriť aj nájomné byty určené pre zamestnancov. Tak ako v pôvodnom návrhu, aj teraz platí, že v areáli by mali vzniknúť jedáleň, reštaurácie, kaviarne, obchodné prevádzky, lekáreň škôlka či zubná ambulancia. Areál má poskytnúť aj možnosti na športovanie. Vzniknúť by mala telocvičňa či požičovňa bicyklov. V pláne je aj vytvorenie auditória.

Kampus chce využívať aj blízkosť železničnej zastávky.