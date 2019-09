Rajtár z SaS: Lepšia premiérka ako Sulík by bola Kiššová (video)

"Jana Kiššová by bola výborná premiérka, viem si predstaviť, že do volieb by šla ako líderka kandidátky," hovorí poslanec SaS Jozef Rajtár, ktorý zatiaľ neplánuje prísť na sobotný kongres strany, kde chce Richard Sulík voľby predsedu strany.

"Nesúhlasím, aby sme pár mesiacov pred voľbami volili predsedu a zaoberali sa sami sebou. Bol som skôr pripravený na kampaň proti mafii vo voľbách," hovorí Jozef Rajtár. Aj s ďalšími kolegami sa ešte snaží vyrokovať s Richardom Sulíkom kompromisný návrh.

Napríklad taký, že by členovia strany zvolili v sobotu Richarda Sulíka opäť za predsedu, ale len na obmedzený čas.

V čom by sa mal predseda SaS zlepšiť, a prečo má SaS nižšie preferencie? Dozviete sa v rozhovore Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom za SaS Jozefom Rajtárom.