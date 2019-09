Ábel Ravasz: Po vražde Kuciaka mal Most-Híd odísť z koalície

"Most-Híd urobil správne, že do koalície so Smerom a SNS išiel, ale stále tvrdím, že po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sme mali odísť," hovorí podpredseda Mosta-Híd a rómsky splnomocnenec Ábel Ravasz.

"Ostatní mali v strane iný názor, ale ak by som sa mal do toho istého bodu vrátiť dnes znova, opäť by som sa ich snažil presvedčiť, aby sme z koalície odišli," dodáva.

Prečo sa Most-Híd nedohodol s SMK na koalícii? A je už Most-Híd len maďarskou menšinovou stranou? Aké chyby urobili a čo ak sa na jar nedostanú do parlamentu?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s podpredsedom Mosta-Híd Ábelom Ravaszom.