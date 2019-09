Sulíka ako predsedu zatiaľ podporujú, snem však bojkotujú (video)

Predseda Sloboda a solidarita Richard Sulík zvolal mimoriadny kongres strany. Bude sa konať už túto sobotu 7. septembra vo Zvolene. Sulík na ňom bude ako jediný kandidovať na post šéfa strany.

Richard Sulík zdôvodnil zvolanie kongresu tým, že pred voľbami nie je dobré viesť debaty o tom, kto má byť lídrom. Narážal na vyjadrenia niektorých členov, ktorí kritizovali jeho štýl vedenia či spôsob vyjadrovania.

Denník SME upozornil na výzvu viacerých členov strany na zrušenie kongresu s tým. Podľa listu, ktorý má SME k dispozícii, 46 z 200 členov SaS vyzvalo Sulíka, aby kongres zrušil a nechal ho v riadnom termíne po parlamentných voľbách 2020. S kongresom nesúhlasí napríklad predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová, ani podpredsedovia strany Jana Kiššová či Ľubomír Galko.

"Richard Sulík má riadny mandát, je pre mňa nespochybniteľný líder do týchto volieb, a ja nevidím najmenší dôvod, prečo by na mimoriadnom kongrese mal byť opätovne volený na štyri roky. Nepríde mi to ani demokratické, ani to nie je v poriadku," povedala nám Jana Kiššová.

"Ja som telefonoval so všetkými členmi strany, keď máte 213 členov, má to tú výhodu, že asi za týždeň všetkých obvoláte. A vásledok je taký, že drvivá väčšina členov príde na kongres. Ak prídu tí, ktorí mi povedali, že prídu, tak ich dokonca by mohlo byť viac ako poslednom riadnom kongrese. Toto je kľúčové. Samozrejme sú aj takí, ktorým sa to nepáči, to vždy máte," hovorí zase Richard Sulík.

Čo sa to v strane deje a je v nej rozkol? Pôjde strana do volieb jednotná? Pýtali sme sa predsedu Richarda Sulíka aj podpredsedníčky strany Jany Kiššovej. Rozprávali sme sa j s ďalšími členmi strany, poslancami parlamentu za SaS Jozefom Rajtárom, Martinom Klusom a Petrom Osuským.