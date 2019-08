Lustrovaní novinári opisujú, čo všetko o nich polícia nazbierala (video)

"Spôsobilo mi to mininálne psychickú ujmu," hovorí o lustráciách novinárov Zuzana Kovačič Hanzelová. "Vnímam to ako zásah do svojho súkromia," dodáva.

Reportéri SME, Zuzana Kovačič Hanzelová a Adam Valček boli vypovedať na inšpekcii ministerstva vnútra. Vypovedali ako svedkovia v súvislosti s trestným konaním, ktoré sa týka možno zneužitia právomoci verejného činiteľa a neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Ide o vec Rybanič, v rámci ktorej policajné prezídium lustrovalo vo februári 2017 spoludvadsaťšesť novinárov. Inšpekcia teraz vyšetruje, či lustrácie skončili u Mariana Kočnera.

Filip Rybanič si ako zamestnanec Tatry banky pozeral účty vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Informácie o tom, že Kaliňák mal podľa výpisov z účtov obchodný vzťah s Ladislavom Bašternákom posunul poslancovi SaS Jozefovi Rajtárovi, ktorému robil poslanca. Súd Rybaniča uznal za vinného za porušenie bankového tajomstva.

Vo veci Rybanič boli lustrovaní aj novinári, ktorý o kauze nikdy nepísali. "Moja teória je, že to vyzerá skôr tak, že si vytipovali známe osobnosti z rôznych redakcií, známe mená a tie lustrovali. Že by to mal byť niekto známejší, aby to mohlo asi potom slúžiť pre web Mariana Kočnera Na pranieri, kde zverejňoval o novinároch rôzne informácie," myslí si Kovačič Hanzelová.

Adam Valček pritom ešte 1. júna 2018 podal trestné oznámenie na generálnej prokuratúre, že má podozrenia o tom, že Marian Kočner zistil a získaval informácie z neverejných zdrojov z prostredia rôznych bezpečnostných zložiek, možno SIS a pravdepodobne z polície. "Chceli sme samozrejme vedieť, či tieto naše podozrenia za posledných pätnásť mesiacov polícia alebo iné príslušné orgány preverili," hovorí po výsluchu advokát Valčeka Tomáš Langer. Dodáva, že nedostali úplne presvedčivé odpovede.

"Pravdupovediac som trošku zarazený, že neviem, či vôbec niektorá zložka polície skúma tieto podozrenia na neoprávnené lustrácie novinárov, pretože tento jeden konkrétny prípad sa týka len 26 lustrácií vykonaných vo februári 2017, ktoré mali slúžiť ako zastierací manéver pri vyšetrovaní pána Rybaniča," hovorí tiež.

Vyšetrovateľ hovoril o tom, že má naplánované ešte ďalšie úkony, výsluchy ďalších poškodených a že vo veci chce konať promptne a do najbližších možno dvoch mesiacov vyšetrovanie ukončiť.

"Ja teda dúfam a predpokladám, že nejaká osoba obvinená bude, lebo sú tam dosť jednoznačné dôkazy o tom, kto lustroval a kedy lustroval, a toho človeka treba vypočuť a podľa toho, čo povie sa ďalej zariadiť," hovorí Valček.