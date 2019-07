Ďalšie dni súdu v kauze televíznych zmeniek budú ešte akčnejšie (video)

S reportérom SME Adamom Valčekom sumarizujeme tri dni hlavného pojednávania vo veci Kočnerových zmeniek a tiež sa rozprávame o tom, čo nás bude čakať v súdnej sieni tento týždeň.

Uplynulý týždeň priniesol hneď niekoľko zaujímavých momentov. Hneď v pondelok to bola údajná piata zmenka, ktorú priamo pred súdom a obžalovaným Pavlom Ruskom vytiahol prokurátor Ján Šanta. Všetko dôležité o nej a o tom, čo môže znamenať pre prípad, sa dozviete zo samostatného videa na túto tému. Pozerajte tu: Všetko dôležité o piatej zmenke a o tom, ako môže zmeniť prípad

V pondelok popoludní sa tiež prokurátor Šanta opýtal Ruska na prezývku Slintoš a na "slinoviny". Dalo sa z toho tušiť, že sa môžu objaviť prepisy nejakej komunikácie. To sa už v stredu potvrdilo. Šanta predložil prepisy komunikácie medzi obžalovaným Marianom Kočnerom a obvineným Štefanom Aghom, ktorý v ten deň vypovedal ako svedok. Na mieste sa ale nečítali a ich obsah nepoznáme.

Rusko vysvetľoval, prečo zmenky nie sú v účtovníctve. Povedal, že to, že niečo nie je v účtovníctve, neznamená, že to neexistuje. A že účtovníctvo bolo podľa neho v takom zlom stave, že radšej doň zmenky nedal. Rusko a jeho obhajcovia tiež hovorili o tom, že im nebolo pripustených predvolať niekoľko svedkov. Objavila sa informácia, že údajne aj bývalá Ruskova manželka, Viera Rusková, mala mať vedomosť o zmenkách. Rusko to opakoval pred súdom aj médiám.

Od pondelka 29. júla pojednávanie vo veci údajného falšovania zmeniek TV Markíza pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku pokračuje.

V pondelok má prísť vypovedať bývalý riaditeľ televízie Vladimír Repčík. V utorok niekdajšia spoločníčka Ruska Sylvia Volzová a Radka Doering.

"To je, mám pocit, kľúčová svedkyňa, pretože na ňu sa obracajú výpovede viacerých ľudí," hovorí Adam Valček. V stredu sa má objaviť bývalý novinár, bývalý príslušník SIS a asi aj bývalý kamarát Mariana Kočnera, Peter Tóth.

Kto ešte má prísť, kto asi nepríde a čo všetko môžu jednotliví svedkovia pred súdom objasniť, o tom hovorí Adam Valček.

Rozprávali sme sa s ním tiež o tom, či sa bude čítať konverzácia medzi Kočnerom a Aghom a kedy a za akých okolností zrejme uvidíme pred súdom aj druhého obžalovaného, Mariana Kočnera.