Darcovia krvi popisujú darovanie ako pocit šťastia (video)

"Darcov krvi nie je nikdy dosť, " hovorí nám hneď na úvod rozhovoru primárka Zuzana Kovaľová z Národnej transfúznej služby, z centra Kramáre. Na Slovensku je ich evidovaných 317-tisíc darcov. Viac je mužov, 203-tisíc a zvyšok, 114-tisíc, je žien. V lete je menej krvi, za to viac úrazov a dopravných nehôd, vysvetľuje nám Zuzana Kovaľová.

Krv môže darovať zdravý človek od 18. rokov. Horná hranica na darovanie je 60 rokov, pravidelný darcovia môžu darovať do 65 rokov. Kritériom je aj váha, darca musí mať nad 50 kilogramov. Muži môžu darovať krv štyri krát do roka, ženy trikrát. Darcami môže byť pri splnení určitých podmienok aj alergik, hypertonik či človek s cukrovkou.

Vylučujúcim kritériom je ale napríklad, pre mužov, ak mali za posledných 12 mesiacov sexuálny kontakt s mužom. Pre ženy je to zase tehotenstvo alebo ak aktuálne dojčia, neodporúča sa darovať krv počas menštruácie, ale až po jej skončení.

Primárky Zuzany Kovaľovej sa pýtame na motiváciu ľudí darovať krv. "Veľa darcov chce túto možnosť vyskúšať. Darovanie krvi je humánny čin a ľudia prídu s tým, že chcú pomôcť niekomu inému, zachrániť mu život. Jedným odberom môžu zachrániť život až trom pacientom," hovorí. Dodáva, že pocity po darovaní krvi sú veľmi zvláštne, mnohí to popisujú ako pocit šťastia, nejakú energiu, uvoľnia sa endorfíny.

"Má to veľmi pozitívny vplyv na celý organizmus, jednak na kardiovaskulárny systém, zlepšuje sa imunitný systém, má to pozitívny vplyv aj na psychiku a zlepšuje sa aj stav pokožky," uzatvára výpočet pozitív darovania.

Aj reportér SME Roman Cuprik sa rozhodol ísť darovať krv. Ako prvodarca. My sme jeho darovanie natočili od začiatku až do konca. Do Odberného centra Kramáre sme prišli v pondelok, v tento deň zaevidovali 31 darcov a 26 aj pripustili k odberu. "Máme veľký počet prvodarcov, mladých ľudí, najčastejšie darujú krv ľudia od 18 do 50 rokov," hovorí nám Kovaľová.

Pri našej návšteve Odberného centra sme však stretli muža, ktorý bol krv darovať už po 130. raz.