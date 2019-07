Sociológ Slosiarik: Ak bude Fico kandidovať, môže výrazne uškodiť Smeru

"Ak bude Robert Fico líder kandidátky, a pôjde aj do debát, opozícii to veľmi uľahčí," hovorí sociológ Martin Slosiarik z Agentúry Focus. Stranám sa totiž podľa neho výrazne ľahšie bude búšiť do neho ako do súčasného premiéra Petra Pellegriniho.

"Ale do volieb je ešte veľa času a zažil som, že zmeniť preferencie vie aj jeden týždeň," dodáva.

Pozviecha sa Igor Matovič z nevydarených eurovolieb a odchodu Veroniky Remišovej? A prečo má Marian Kotleba oproti ostatným parlamentným opozičným stranám rastúce preferencie?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej a sociológa Martina Slosiarika v SME Video.