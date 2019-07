Kukan: Danka by mal za Rusko hrešiť parlament aj vláda (video)

Bývalý minister zahraničných vecí Eduard Kukan hodnotí prvé týždne prezidentky Čaputovej pozitívne. "Jej kritika ľudských práv je na mieste a úplne v súlade s našou zahraničnou politikou," hovorí a dodáva, že dúfa, že jej to vydrží počas celého mandátu.

Naopak predseda parlamentu Andrej Danko podľa neho našu zahraničnú politiku mení a porušuje. "Jeho návštevy v Rusku by mali viac kritizovať poslanci aj vláda," dodáva Kukan.



Exminister mal minulý týždeň ostrý konflikt s predsedom eurovýboru a poslancom Smeru Ľubošom Blahom. Nazval ho "drbnutým jakobínom" a písal, že za osobné urážky by mu dal do zubov. "Zopakoval by som to znova, pretože to boli od pána Blahu osobné, nie politické urážky," hovorí Kukan.

