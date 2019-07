Slovensko hovorí o úspechu na summite v Bruseli, médiá a analytici o prehre (video)

Schválené nominácie na predsedu Európskej rady, šéfa diplomacie EÚ a šéfa Európskej centrálnej banky, v ktorých sa nenachádza zástupca strednej ani východnej Európy, sú podľa ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka aj odrazom vnímania V4 v západnej Európe.

"Samozrejme, že ma to mrzí. Myslím si, že to nie je dobré ani pre samotnú Európsku úniu. Krajiny, ktoré vstúpili po 2004, majú svoje vlastné skúsenosti, svoju vlastnú optiku, a je to dobré pre celkové vyvažovanie EÚ," povedal slovenský šéf diplomacie po rokovaní vlády.