Vallo: Taký tlak ako pri výberových konaniach som ešte nezažil

Primátor Vallo má za sebou tento týždeň niekoľko úspechov. Poslanci mu schválili parkovaciu politiku a odhlasovali aj nových šéfov mestských podnikov.

"Niektorí nepochopili, že to boli naozaj transparentné výberové konania, lebo je to mimo ich chápania reality. Nikto nebol vybraný dopredu, dám za to ruku do ohňa," hovorí primátor Vallo a popisuje antikampaň a tlak, ktorému podľa neho celý magistrát čelil.

"Takýto tlak som ešte s mojim tímom nezažil, ale asi to naznačuje, že sme vybrali šéfov podnikov dobre," dodáva.



Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Matúšom Vallom, v ktorom sa rozprávajú o parkovacej politike, výberových konaniach, Slovane aj Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.