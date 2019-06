Remišová: Ak to bude potrebné, budem ministerka vnútra (video)

Poslankyňa Veronika Remišová odišla od Igora Matoviča a vstupuje do strany Za ľudí Andreja Kisku. Medzi tým si od svojho bývalého šéfa vypočula tvrdé slová o tom, že zradila stranu, ktorá na ňu roky makala.

"Verím, že dokážeme postupne spolupracovať za dobré veci a dáme bokom osobné animozity," odpovedá Veronika Remišová na otázku, či budú vedieť v novej strane spolupracovať s Igorom Matovičom.



V novej pozícii sa chce uchádzať o podpredsednícku funkciu a je pripravená ísť aj do exekutívy.

"Ak to bude potrebné, som pripravená ísť do exekutívy. Aj na ministerku vnútra," hovorí nová posila Kiskovej strany v rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou.