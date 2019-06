Ďuriš Nicholsonová: V Republikovej rade je veľmi nepríjemná atmosféra

Lucia Ďuriš Nicholsonová požiadala o pozastavenie členstva v SaS. V strane je 10 rokov. Ďuriš Nicholsonová minulý víkend na sneme SaS neobhájila členstvo v Republikovej rade, ktorá má 13 členov. Republiková rada SaS rozhoduje napríklad o tom, koho postaví na volebné kandidátky.

Nicholsonová hovorí, že dôvody vedia členovia Republikovej rady strany a že nemá záujem dôvody konkrétne komunikovať a škodiť značke strany a ľuďom, ktorí v nej sú. "Myslím si, že si to medzi sebou vydiskutujeme," hovorí. "Pokojne som mohla vystúpiť, ale neurobila som to, pretože si stále myslím, že SaS je moja materská strana a zostane pre mňa navždy prvou voľbou," dodáva.

Pýtali sme poslancov parlamentu z klubu SaS , čo na tento jej krok hovoria. Martin Klus to vníma ako odpoveď na jej nezvolenie do Republikovej rady strany a priznáva, že v rade nie je "úplne ideálna atmosféra". Hovorí tiež, že dúfa, tým, že neodchádza zo strany, že to neoslabí stranu ani "jej odhodlanie ďalej bojovať v našich farbách".

Jana Kiššová hovorí, že je z toho naozaj prekvapená ale tiež dodáva, že jej krok je odrazom toho, ako sa Nicholsonová dlhodobo profiluje vo vnútrostraníckej politike. Jana Cigániková verí, že sa všetko vráti do normálu a hovorí, že je možné, že Nicholsonová "necítila až takú podporu od členov" a hovorí o tom, že členovia by sa mali zamyslieť, či dosť podporujú ľudí, ktorí prinášajú hlasy pre SaS.

Nicholsonová hovorí, že nad všetkým chce teraz rozmýšľať. "Po desiatich rokoch zostarla strana a zostarla som aj ja. Musím sa teraz na to nanovo pozrieť. Či hodnoty a princípy, ktoré momentálne zastáva SaS, a to nielen smerom von, ale najmä smerom dovnútra, či sú tie isté princípy a hodnoty, ktoré zdieľam ja," uviedla.