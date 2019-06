Kaščák: Elán na Pohode? Nikdy. Podporoval HZDS a Smer (video)

Už o dva týždne sa začne 23. ročník festivalu Pohoda.

"Mohli sme mať tento rok veľkú kapelu The Cure, ale stálo by nás to polovicu celého rozpočtu, tak sme to odmietli," hovorí riaditeľ a zakladateľ festivalu Michal Kaščák a dodáva, že chce, aby na Pohode boli viaceré silné mená, nie len jedno bombastické.



Čo robí Pohoda s odpadom z prenosných toaliet? Prečo by nikdy Elán ani Miley Cyrus nemohli vystupovať na festivale? A je to festival politickej piesne, ako tvrdí poslanec Smeru Ľuboš Blaha? Dozviete sa v rozhovore Zuzany Kovačič Hanzelovej s Michalom Kaščákom.