Pozrite si dlhodobý vývoj preferencií politických strán (video)

Ak by sa parlamentné voľby konali pred koncom júna, nová strana exprezidenta Andreja Kisku by sa do parlamentu dostala s 5,2 percentami hlasov. OĽaNO by do parlamentu prešlo tiež len veľmi tesne. Podľa prieskumu agentúry Focus by hnutie Igora Matoviča volilo 5,1 percenta voličov. V

ládny Smer si prvenstvo udržal, oproti prieskumu zo začiatku júna si dokonca polepšil o 0,8 percentuálnych bodov, podľa aktuálneho prieskumu má 20,3 %.

Druhým najsilnejším subjektom sa stala koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu, získali by 15,7 %. Trojicu najsilnejších strán uzatvára extrémistická strana Kotleba - ĽSNS.

Z koaličných strán by sa do parlamentu dostala ešte SNS so 7,3 %, strana Most-Híd pod vedením Bélu Bugára by sa so 4,5 percentami už do parlamentu nedostala.

Agentúra Focus zbierala dáta od 19. do 25. júna.