Galko: Zvažujem kandidatúru na predsedu SaS proti Sulíkovi (video)

Poslanec a exminister obrany Ľubomír Galko by v roku 2020 chcel kandidovať za predsedu SaS proti Richardovi Sulíkovi. Vtedy sa totiž končí lídrovi Slobody a Solidarity mandát. Kongres bude po parlamentných voľbách. "Dovtedy je ešte veľa času, uvidíme ako budem na tom so svojím zdravím a ako dopadnú voľby," hovorí podpredseda strany Ľubomír Galko.



V rozhovore pre SME video priznáva aj chyby, ktoré dostali jeho stranu v prieskumoch výrazne nižšie, o tom, či by mal kandidovať za SaS Robert Mistrík a Filip Rybanič, a či si nemyslí, že by mal byť líder strany Richard Sulík zdranlivejší.

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s podpredsedom Slobody a Solidarity Ľubomírom Galkom