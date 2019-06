Advokát Kubina: Amnestie nemá čo Súdny dvor posudzovať, Lexovi skočili na prieťahy

Okresný súd naťahuje prípad zrušených amnestií a skočil Ivanovi Lexovi na prieťahy, hovorí advokát a poradca prezidentky Peter Kubina.

Súd totiž tento týždeň rozhodol, že preruší konanie s bývalým šéfom SIS Ivanom Lexom, ktorý podľa obžaloby riadil únos prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho. Súd sa obrátil s právnou otázkou na európsky Súdny dvor v Luxemburgu.

"Amnestie a zavlečenie okolo európskeho práva ani len nešli, neviem si predstaviť, o čom by v Luxemburgu mohli rozhodovať," upozorňuje Kubina a dodáva, že prípad sa tak bude zbytočne naťahovať v prospech Ivana Lexu.

"Že sa o to pokúša advokát pána Lexu, rozumiem, ale že im to súd zožral, to nechápem," hovorí Peter Kubina v rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou.

Pozrite si rozhovor v SME video, dozviete sa aj to, či sa prípad týmto krokom môže natiahnuť o roky, a či sa dá po tak dlhom čase vôbec hovoriť o spravodlivom rozsudku.