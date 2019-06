Nikto nie je dokonalý je pomsta východniarov za Inkognito, roastuje Hudák Juniora

V aktuálnom roast show Na facku bol hosťom moderátor a zabávač Milan Zimnýkoval alias Junior.

Roastovalo sa v tradičnom zložení:

Juraj Šoko Tabaček (roast master)

sa na tohtoročnom OTOvi dostal do trojice nominovaných na Zabávača roka 2018, s Inkognitom dokonca vyhral. V Na facku určite patrí do prvej štvorky. Ak práve nesedí v aute zo Žiliny do Bratislavy, zrejme ide opačným smerom.

Samo Trnka

konferuje Pančlajn a s Tomášom Hudákom sú v rozhlase srandovní so Skúškou sirén. Nový materiál si rád skúša pred svojimi rybyčkami, pretože ich odozva najvernejšie odráža reakciu publika.

Matej Adámy

bol na počiatku stand upu v Bratislave a stále je v mnohých veciach na počiatku. Jeho jedinou tradičnou scénou je bar v Klube umelcov.

Tomáš Hudák

je komik, scenárista, kreatívny producent a kopec ďalších vecí, ktoré nestíha. Kedysi mal na Rádiu_FM reláciu Od veci_FM, odkedy sa skončila, nemá tam žiadnu reláciu.