Ďuriš Nicholsonová: Aj Sulík by mal mať viac pokory (video)

Podpredsedníčka Národnej rady mieri do europarlamentu, ale kandidovať chce aj v parlamentných voľbách. 9 mesiacov pred voľbami podľa nej politikom chýba pokora: "Aj Richardovi Sulíkovi, áno," dodáva.

Z europarlamentu by naspäť na Slovensko odišla len vtedy, ak by dostala viac ako 85-tisíc krúžkov, ktoré dostala naposledy. "S Bruselom to myslím vážne," hovorí na kritiku, či to nie je nefér voči jej eurovoličom.

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej a poslankyne za SaS Lucie Ďuriš Nicholsonovej o tom, čo hovorí na to, že polícia zastavila trestné stíhanie v prípade dokumentu, ktorý vyfabrikoval, že robila v Kanade prostitúciu, prečo neprešiel v parlamente zákon, ktorý má ochrániť deti na školách pred sexuálnym zneužívaním od učiteľov, a či dostala aj ona ponuku do niektorej z nových strán.