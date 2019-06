Kiska: Kaliňák by spätne nemal ani gram mojej dôvery (video)

V sobotu prezidentovi Andrejovi Kiskovi končí mandát. Boli sme v Grassalkovičovom paláci priamo v jeho pracovni, pozrieť ako vyzerajú jeho zostávajúce momenty v úrade.

Pýtali sme sa aj na to, či mal od paláca kľúče a bude ich musieť teraz odovzdať, či na to, aké dary z tých, ktoré dostal ako hlava štátu, si berie so sebou. Kiska povedal, čo mu bude najviac chýbať.

Prišla samozrejme reč aj na politiku, dozviete sa, komu by spätne Kiska nikdy nedôveroval aj kedy mu naposledy volal Robert Fico a prečo.

Pozrite si, ako vyzerá pracovný stôl hlavy štátu, aké obrazy visia na stenách či koho fotografie má v pracovni vystavené.