Matovič: Remišovú presviedčať nebudem (video)

Igor Matovič hovorí, že prieskumy im klesli po eurovoľbách a zasa sa zastabilizujú vyššie. Focus im totiž v stredu nameral 6,7 percenta, pričom takto pred mesiacom mali ešte viac ako 9. "Za dva mesiace sa to skoriguje do tých plus mínus pôvodných úrovní," hovorí o preferenciách OĽaNO.



Na čelo eurokandidátky by už nešiel. "Kandidoval by som, ale na poslednom mieste kandidátky," hovorí o kroku pred eurovoľbami, keď povedal, že bude kandidovať, ale europoslancom byť nechce. "Niektorým veciam som nepomohol, niektoré boli zbrklé. Chcel som len, aby sme nemali hanbu, že budeme mať opäť najnižšiu účasť, čo sa bohužiaľ aj tak nepodarilo."



Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Igorom Matovičom v ktorom hovoria o novej konzervatívnej platforme OĽaNO, o nízkych preferenciách, spájaní liberálnejších strán a o tom, prečo jeho strana má stále len štyroch členov.