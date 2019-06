Neverili SME. Pozrite si dokument, ako sme do redakcie pozvali konšpirátorov

Kvalitná žurnalistika prežije len s vašou pomocou.

Novinári majú plán do roku 2030, o čom by mali písať. Každý deň im niekto určuje, čo sa dostane na internet aj do novín. Pravda môže byť niekde uprostred. A niektoré konšpirácie sa predsa ukázali ako pravdivé. Ľudia majú rôzne predsudky o našej práci. A niektorí veria na rôzne veci. Tak sme štyroch z nich pozvali na týždeň do redakcie SME.

Dokument Neverili SME je výsledkom: ukazuje, s čím všetkým sa stretli, čo zažili a čo videli. Ukázali sme im, ako sa vyrábajú noviny, čo pre nás znamená žurnalistika – ako a čo píšeme a neurčili sme im žiadne hranice.

Takto to dopadlo. Neuveriteľný dokument o návštevníkoch v redakcii SME.

Réžia: Lucia Kášová

Účinkujú: Mária Ritomská, Lukáš Jurica, Daniel Jankech, Vladimír Zachar a redakcia SME

Hlavná kamera: Martin Jurči

Námet: Lucia Kášová, Peter Darovec, Braňo Bezák

Druhá kamera: Radka Šišuláková, Krisztián Ollári

Zvuk: Daniel Horňák

Hudba: Martin Turčan

Strih: Lucia Kopáčková

Produkcia: Anna Rumanová