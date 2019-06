Južné Slovensko: Mladý maďarský volič už volí aj slovenské strany

Boli sme v okresoch Dunajská Streda a Komárno. V eurovoľbách si tam, v číslach za celé okresy, oproti voľbám do parlamentu z roku 2016 pohoršila strana Most-Híd. Preferencie strany klesajú aj v prieskumoch verejnej mienky. A v eurovoľbách v týchto dvoch okresoch vyskočila pomerne úspešne koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU. Vybrali sme sa teda sem do miest aj dedín, aby sme sa priamo od obyvateľov dozvedeli, koho a prečo volili doteraz a ako plánujú voliť v budúcoročných parlamentných voľnách. Tiež nás zaujímalo, či je nejaký rozdiel v tom, ako volia občania slovenskej a maďarskej národnosti v tomto regióne a teda či sa zväčšuje počet občanov maďarskej národnosti, ktorí volia, či by do budúcna volili slovenské strany. Tiež sme sa pýtali, či tu voličom prekáža, že strana Most-Híd išla do spoločnej vládnej koalície so Smerom a SNS a ako hodnotia osobu Bélu Bugára a či môže byť toto jeho rozhodnutie dôvodom na to, že Most-Híd v roku 2020 do parlamentu voliť nebudú.

Miestni neboli veľmi zhovorčiví a veľmi málo chceli byť konkrétni v tom, koho volili, skôr hovorili všeobecnejšie o meste či dedine, kde žijú. Pomerne veľa z nich s nami hovorilo mimo kameru, na záznam hovoriť nechceli. V Dunajskej Strede nám niekoľko mladších ľudí, tridsiatnici či štyridsiatnici, mimo kameru rozprávalo o tom, že ich rozhodnutie Béla Bugára ísť do koalície so Smerom a SNS sklamalo natoľko, že túto stranu už voliť nebudú a že si vyberú zrejme nejakú slovenskú stranu a že takto takto uvažujú aj iní ľudia . Inde nám ale napríklad respondenti túto "nahnevanosť" na Bugára takto priamo nepotvrdili, buď hovorili o tom, že voličom jeho rozhodnutie už neprekáža alebo to, že sa občania maďarskej národnosti naňho hnevajú skôr preto, lebo podľa nich rozbil silnú maďarskú stranu na dve.

V Komárne sme sa rozprávali so študentmi Erikom a Ákosom, študujú na gymnáziu. Na kameru hovoriť nechceli. Ákos volil maďarskú stranu, SMK, rovnako ako celá jeho rodina a Erik slovenskú koalíciu, PS - SPOLU, rovnako tiež celá jeho rodina. Kým Ákos hovoril o tom, že aj do parlamentu bude zrejme voliť maďarskú stranu, Erik hovoril, že maďarskú stranu nikdy nevolil a že to pre neho nie je vôbec dôležité.

Ako a podľa čoho sa dnes rozhodujú okresy Dunajská Streda a Komárno, komu dajú svoju hlas? Pozrite si našu reportáž.