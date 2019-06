Šeliga: Odmietam, že by som zneužil protesty ako výťah do politiky (video)

Juraj Šeliga organizoval protesty Za slušné Slovensko a dnes oznámil, že vstúpi do novej strany prezidenta Andreja Kisku. "Stretol som sa s pánom Kuciakom a pani Kušnírovou, keby nesúhlasili, nešiel by som do toho," hovorí právnik a aktivista.



Nemyslí si, že ublíži aktivistom, ktorí zostávajú v iniciatíve Za slušné Slovensko. "Budú to robiť len konšpirátori a Smer," hovorí Juraj Šeliga a nesúhlasí s tým, že by celému projektu odchodom do politiky ublížil. Tvrdí, že Andrej Kiska mu nesľúbil konkrétne miesto na kandidátke a za cieľ má zatiaľ byť poslancom parlamentu.

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Jurajom Šeligom, v ktorom sa rozprávajú o kauzách Andreja Kisku, ale aj o pohľade na interrupcie, či odluku cirkvi od štátu.