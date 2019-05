Peter Žiga: Smer je príliš rozkročený (video)

Situácia v Smere je podľa jeho podpredsedu Petra Žigu neobvyklá, nemala by sa však riešiť v médiách a na verejnosti. Reagoval tak na výzvu niektorých okresných funkcionárov Smeru z Košického kraja. Tí žiadajú, aby sa Robert Fico a Robert Kaliňák vzdali funkcií a vyzývajú Pellegriniho na kandidatúru za predsedu.

Žiga tiež potvrdil slová premiéra o tom, že si strana musí ujasniť svoje hodnoty. Poprel však, že by výzva vychádzala od neho, Pellegriniho a košického krajského predsedu Smeru Richarda Rašiho, ktorých novinári označili za progresívne krídlo Smeru.

Raši odmieta, že by v strane boli oficiálne názorové prúdy. Na otázku, prečo sa on, Žiga a Pellegrini vyjadrujú zmierlivejšie, odpovedal, že sú zmierlivejšie povahy. Ministerka vnútra Denisa Saková je presvedčená, že by sa k situácii malo zísť predsedníctvo.