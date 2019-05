Premiér Peter Pellegrini reagoval na výzvu košických regionálnych funkcionárov, aby Robert Fico odstúpil z postu predsedu strany. Žiadajú mimoriadny snem, na ktorom by sa hlasovalo o výmene predsedu.

Pellegrini povedal, že stranu tvoria členovia, nie papaláši, a túto diskusiu víta.

"Smer musí prejsť zásadnou reformou, ak sa to nepodarí, tak sa možno už my osobne, ja s vami, stretávať nebudem," hovorí premiér, ktorý po prvý raz naznačil, že by mohol zo strany aj odísť.