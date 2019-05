Hlina: Prvú v ringu Kiskovi vypáli Matovič, druhú možno ja

Predseda KDH Alajoz Hlina hovorí, že spájať so stranou Andreja Kisku sa kresťanskí demokrati nechystajú.

"Ak chce íst pán Kiska do stranníckeho ringu, musí si zvyknúť, že červený koberec mu pred ním nikto nebude rozprestierať a musí zodpovedať na otázky. Ak chce vstúpiť do priestoru v ktorom sme my, tak čo čaká, že mu otvoríme bráničku?" dodáva líder KDH.



S prezidentom Kiskom sa rozprával naposledy pred rokom a pol, odvtedy vraj o jeho strane nediskutoval.

V rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou hovorí o svojom štýle politiky, o spolupráci s Kotlebovcami pri sprísnení potratov, aj o kritike kňaza Mariána Kuffu.

"Konanie pána dôstojného otca Kuffu je hlboko a hrubo nezodpovedné," hovorí a dodáva, že cirkev a politika by mali byť oddelené.