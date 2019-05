Maďarič: Na mieste ministerky Laššákovej by som odstúpil (video)

Exminister kultúry hovorí, že ak by mal proti sebe za prvý rok už tri petície, na z ministerského postu by odišiel. Posledné kroky ministerky kultúry Ľubice Laššákovej pripisuje jej neznalosti. Marek Maďarič nevylučuje, že škrty v Kunsthalle a SNG mohli byť trestom za ich kritiku ministerky.

"Vždy som sa snažil ministerstvo a dotačnú schému chrániť od politiky," hovorí aj o jej rozhodnutí škrtnúť dotácie LGBTI projektom. Ministerka Laššáková teraz tvrdí, že si chce do hodnotiacich komisií sadnúť ona osobne. "Neviem prečo si myslí, že je na to odborníčka. Ja by som si na to netrúfol," hovorí najdlhšie slúžiaci minister kultúry, ktorý rezortu šéfoval 10 rokov. Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej a Mareka Maďariča.