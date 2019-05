Starostka Aufrichtová: Parkovaciu politiku chceme, ale bianko šek Vallovi nedáme

Staré mesto neodsúhlasilo politiku, aj keď ju chce. Starostka vysvetľuje, že nevedela presvedčiť svojich poslancov, aby verili primátorovmu slovu a prísľubom. Podľa nej chýbali dáta a jasné záväzky a poslanci majú dlhoročné skúsenosti s tým, že čo nie je na papieri, to neplatí.

"Je to ako by som podpísala zmluvu na 20 percent a do pripomienok som napísala, že chcem 30. To predsa nemá žiadnu váhu," hovorí starostka Starého mesta Zuzana Aufrichtová.

