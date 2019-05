Existovala československá mafia, v ktorej boli Krejčíř aj Kočner? (video)

Kauza Čepro a Celník. Dva zo série najväčších a najzaujímavejších prípadov českej a v podstate česko-slovenskej kriminalistiky. V kauze Celník, ktorú zosnoval gang českého mafiána a miliardára Radovana Krejčířa, totiž figuruje aj Slovák - Ivo Hricik. V prípade išlo o snahu podviesť Českú republiku o miliardy korún, chceli na to použiť obrovské množstvo falošných peňazí a práve Hricik spolu s kompánmi ich mali falšovať na príkaz samotného Krejčířa. Minulý rok ich za to odsúdil Vrchný súd v Prahe, Hricika na tri roky väzenia s päťročným podmienečným odkladom.

Meno Ivo Hricik sa teraz objavilo aj pri Kočnerovi. Z väzby dal pokyn, aby mu práve človek s týmto menom spravoval majetok. Adam Valček hovorí kto a ako denníku SME potvrdil, že ide o jedného a toho istého človeka. Kto je Ivo Hricik a je niečo zlé na tom, že spravuje Kočnerov majetok? Čo to vlastne znamená? Je na tom niečo protiprávne, keď je Kočner obvinený z majetkových trestných činov a sedí vo väzbe?

Valček v rozhovore hovorí najprv o roku 2005, kedy sa kauzy Čepro a Celník diali a vysvetľuje spôsob, akým boli tieto zločiny spáchané. Hovorí o rozsudku z roku 2018, v ktorom Vrchný súd v Prahe trestné činy celého gangu Radovana Krejčířa podrobne rozobral a nakoniec sme sa s ním rozprávali o prítomnosti, ako sa spojil s Ivom Hricikom a čo mu tento 50-ročný rodák z Humenného povedal a tiež, čo už nepovedal.

"Iva Hricika by som sa opýtal, ako sa zoznámili s Marianom Kočnerom, ako so zoznámil a zaplietol s Radovanom Krejčířom a úplne kľúčová otázka je pre mňa, aký je súvis a vzťah medzi Kočnerom a Radovanom Krejčířom. Či naozaj je pravdivé sčasti alebo úplne podozrenie, že tu v minulosti existovala cezhraničná mafia, v ktorej boli aj Radovan Krejčíř aj Marian Kočner - to je pre mňa najkľúčovejšia otázka na príbehu Iva Hricika,“ hovorí Adam Valček.