Slovensko v EÚ: Voľby a čo ďalej? Príďte na diskusiu denníka SME

(zdroj: ARCHÍV SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Pätnásť rokov po vstupe Slovenska do Európskej únie sa hlasnejšie ozývajú hlasy euroskeptikov a kritikov Bruselu. Deje sa to napriek tomu, že väčšina Slovákov je so životom v Únii spokojná. Už o necelé dva týždne sa nanovo prerozdelia kreslá v europarlamente. Sily spájajú proeurópske strany aj hnutia, ktoré chcú menej Bruselu a často využívajú na upútanie pozornosti populistické a protiimigračné heslá.

V čom je Európska únia výnimočná a akú by ju chceli mať v budúcnosti? Ako môže Slovensko ovplyvňovať rozhodovanie v Bruseli? Sú eurofondy šťastím členských krajín alebo prekliatím, spojeným s korupciou? Aj o tom budú hovoriť v diskusii denníka SME hostia Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Prídu kandidáti na poslancov európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová z SaS, Peter Pčolinský zo Sme rodina a Michal Šimečka z koalície Progresívne Slovensko a Spolu. V utorok 14. mája 2019 o 18:00, v kníhkupectve Martinus, na Poštovej ulici v Bratislave.

Hostia:

Lucia Ďuriš Nicholsonová, SaS

Peter Pčolinský, Sme rodina

Michal Šimečka, koalícia Progresívne Slovensko a Spolu

Moderuje:

Zuzana Kovačič Hanzelová

Kde:

Kníhkupectvo Martinus, Obchodná ulica Bratislava

Kedy:

utorok 14. 5. o 18:00