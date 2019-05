Klimatológ Lapin: Naše deti budú žiť na inom Slovensku, oteplí sa a nebude snežiť

Ak sa okamžite nezníži alebo nezastaví produkcia CO2, naše deti budú vyrastať na inej planéte ako my. Na svete hrozí vyhynutie až jednému miliónu druhov živočíchov a rastlín do roku 2050. Aj keď má planéta svoje vlastné prirodzené zmeny klímy, vieme s istotou povedať, že konkrétne túto katastrofu spôsobil alebo spôsobí človek. Stratiť sa môžu mnohé obojživelníky, koraly, a až tretina morských cicavcov.



"Môžeme očakávať, že najbližšie desaťročia sa začne pre zmenu klímy sťahovať až pol miliarda ľudí. Pôjdu na sever, teda na Sibír, do Severnej Ameriky alebo do Európy," hovorí klimatológ Milan Lapin.



Ak chcete vy osobne prispieť k zmierneniu dopadov klimatickej zmeny, nakupujte lokálne produkty, jedzte menej ryže a mäsa, dodáva klimatológ. Pozrite si prognózu planéty Zem od klimatológa Lapina v rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou.