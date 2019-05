IT odborník: Kotleba a Krajniak šíria hoax o začipovaní, je to hlúposť (video)

Sme rodina, Ľudová strana Naše Slovensko a konšpiračné weby šíria novú teóriu o tom, že Brusel nás všetkých začipuje. Nariadenie únie o posilnení zabezpečenia identifikačných dokladov majú zjednotiť občianske preukazy naprieč úniou. Časom by všetky štáty mali mať občianske s bezkontaktným čipom, podobne ako bankomatové karty alebo pasy.



"To, čo šíria poslanci, je hoax. Prekvapuje ma to. Na základe toho si robím obraz o úrovni členov toho výboru a pýtam sa, či aj v iných témach sú rovnako nekompetentní," dodáva Ľubor Illek, IT odborník zo združenia Slovensko.digital.



Čo je to bezkontaktný čip a môže vám niekto ukradnúť vaše údaje vďaka nemu z občianskeho na diaľku? Vnucuje nám Brusel novú zákernú pascu, ako hovoria Hlavné správy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej.