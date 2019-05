Demeš: Fica by Trump nikdy neprijal, je to úspech Pellegriniho (video)

Bývalý minister zahraničných vecí Pavol Demeš hovorí, že piatkové stretnutie Donalda Trumpa a Petra Pellegriniho je veľký úspech. "Je to úspech našej diplomacie, ale aj Petra Pellegriniho," hovorí Pavol Demeš a dodáva, že na stretnutí je presne na minútu rozvrhnutý program aj témy.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Nekonečný a zložitý lobing. Do Bieleho domu teraz mieri Pellegrini

Denník Pravda zverejnil, že americký prezident Trump by mohol prísť na oslavy SNP na Slovensko: "Dávam tomu menej ako 50 percentnú šancu, ale možnosť tu je," hovorí Demeš a dodáva, že na Slovensku bol americký prezident naposledy v roku 2005 a v auguste bude 75. výročie povstanie. "Vylúčiť sa to nedá, ale vôbec nie je jasné, či sa to udeje. Prezident pôjde do Európy, bude tam medzera na možnú účasť na oslavách, ale zatiaľ je to vypustený balónik a testuje sa, že čo kto na to povie."



Pozrite si rozhovor Pavla Demeša so Zuzanou Kovačič Hanzelovou o piatkovej návšteve premiéra Petra Pellegriniho v Bielom dome.