Kotlebovcov nerozpustili. Spoluprácu so Smerom nevylúčili (video)

Najvyšší súd zamietol návrh na rozpustenie ĽSNS Mariana Kotlebu. Návrh podal generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Súd skonštatoval, že Čižnárova žaloba nebola dostatočne podložená a nebolo v nej dostatok dôkazov na rozpustenie strany.

Predseda ĽSNS sa pri komentovaní rozhodnutia poďakoval všetkým členom päťčlenného senátu Najvyššieho súdu za "osobnú statočnosť Kotleba prišiel na tlačovku po vynesení verdiktu aj v sprievode svojich advokátov.

"K odôvodneniu by som zatiaľ nezaujímal nejaké bližšie stanovisko, počkal by som na písomné vyhotovenie rozhodnutia," reagoval advokát Tomáš Rosina."

Marian Kotleba na otázku, či by si po parlamentných voľbách sadol za spoločný rokovací stôl so Smerom, Kotleba odpovedal len nepriamo. "Musíme sa po parlamentných voľbách pozrieť na to, aké bude rozloženie síl.

Počkajme si na voľby, potom riešme otázky, kto by podporil piliere nášho programu," povedal Kotleba. Skritizoval tiež, že na tichom proteste proti fašizmu, ktorý sa konal pred pojednávaním, bol minister spravodlivosti Gábor Gál. Protest sa pritom konal pred budovou Najvyššieho súdu, v ktorom sídli zároveň aj ministerstvo spravodlivosti.