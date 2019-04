Aktivista Juraj Hipš: V 90. rokoch boli skinhedi na uliciach, dnes sú v parlamente

S občianskym aktivistom a expertom na školstvo Jurajom Hipšom sme sa rozprávali o tom, aká bola Bratislava v 90. rokoch, kde vtedy vedľa seba fungovali dve subkultúry, anarchistická a pankáčska na jednej strane a skinhedská na druhej.

"V 90. rokoch som sa silne angažoval v anarchistickom hnutí. V tej dobe, byť anarchistom, tak to je niečo podobné, ako keď boli depešáci a metalisti. A mne boli sympatickí práve anarchisti a filozofia za nimi. A v tej dobe, druhá subkultúra, ktorá tu bola silná v 90. rokoch aj v Bratislave, to boli skinhedi. A to boli naozaj nazi-skinhedi. Chodili oblečení v bomberách, čiernych topánkach. Bolo úplne štandardné, že tu boli pouličné bitky. A to bolo obdobie, kde reálne sa skinhedské hnutie formovalo," opisuje vtedajšie dianie Hipš, ktorý mal vtedy okolo osemnástky.

Pýtali sme sa ho, čo sa s týmito subkultúrami za viac ako 20 rokov stalo a kam sa vyvinuli.

"Mal som stretnutie v Národnej rade SR a to bolo také celkom signifikantné, keď vo vchodových dverách som sa zrazil vlastne s podobnými ľuďmi, ktorí ma kedysi kopali na ulici. A to boli poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko. Neboli to tí mladí ľudia, je to už asi iná generácia. Ale títo ľudia s podobným zmýšľaním sa nám reálne ocitli v parlamente. Ten posun je teda celkom zvláštny a celkom som bol z toho vystrašený," hovorí Hipš.

Dodáva, že "určite sú v niečom kultivovanejší, čo môže byť značne nebezpečnejšie. Jedna vec je, že keď máte na ulici nazi-skinheda, ktorý vám nadáva, je vulgárny, ktorý vás napadne odzadu, alebo vykrikuje a primitívne hajluje, druhá vec je, že máte takýchto ľudí v parlamente - je už vidno, ako si dávajú pozor, ale ja som hlboko presvedčený, že to myslenie, čo je za tým, je veľmi podobné a o to je to nebezpečnejšie."

Juraj Hipš pôsobil ako stredoškolský učiteľ a vo vzdelávaní sa veľa angažuje doteraz, zaujímalo nás teda aj, čo si myslí o vzdelávaní detí v našich školách. Či naučia deti myslieť a či to vlastne majú byť vôbec školy, ktoré deti budú učiť kritickému mysleniu. Komu deti najviac veria a kto ich vie najviac ovplyvniť?

Aby sa naučili myslieť, treba im pridať hodiny občianskej výchovy, ale treba niečo úplne iné? A keďže sme porovnávali Slovensko dvadsať rokov dozadu a teraz, opýtali sme sa ho aj, čo si myslí o Slovensku za dvadsať rokov, aké bude?