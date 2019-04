Zuzana Petková: Možno skúšali odsledovať, kto by bol najľahšia obeť

"Peter Tóth viac krát povedal, že informácie zbierali, lebo si to objednal Marián Kočner pre svoj portál Na pranieri, kde chcel poukazovať na údajné prešľapy novinárov. Ale tým, že zaznamenávali každodennú rutinu novinárov a napokon jeden z tých novinárov dopadol tak, že prišiel o život, tak sa zamýšľam aj nad otázkou, či jednoducho neskúšali odsledovať, kto by bol najľahšia obeť," tak odpovedá riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu, na otázku, prečo sa celé sledovanie vlastne dialo.

Sledovali ju tri týždne v júli a auguste 2017. Odfotili dokonca aj jej maloleté dieťa. Hovorí, že sa poradí s právnikom, zvažuje teraz aj právne kroky. Stretli sme sa s ňou v kaviarni pod redakciou Trendu, kde v lete 2017 pracovala a kde jej sledovanie tiež prebiehalo. Sadli sme s k stolu, kde vždy sedávala a každé ráno sama alebo s kolegami pila kávu. Hovorí, že človek, ktorý ju sledoval, musel sedieť veľmi blízko, fotografie boli detailné a odpočul aj časť rozhovor, ktoré viedla.

Predvolali ju teraz ako svedka, aby potvrdila, či na fotografiách, ktoré jej ukázali, je ona a tiež, aby stotožnila i iné osoby.

Rovnako, ako svedka, predvolali aj Mirka Tódu z Denníka N, manžela novinárky Moniky Tódovej. Stretli sme sa aj s ním. V bistre neďaleko redakcie, na ktorého terase ho odfotili, keď mal stretnutie so štátnym tajomníkom ministerstva obrany Róbertom Ondrejcsákom z Mosta-Híd. Aj on, podobne ako Zuzana hovorí, že sledovanie bolo podrobné a zamerané na jeho denné fungovanie. V spise je uvedené i to ako vodia s manželkou deti do škôlky.

Sledovali aj reportéra dennika SME Adama Valčeka. Záznam o jeho sledovaní má päť strán. Zachytáva ho v bežných situáciách. Marián Kočner aj Adama Valčeka vlani zastrašoval, využíval pritom časť informácie, ktoré zo sledovania získal.

Ako presne našich kolegov sledovali, aké to je a ako sa po tom zmenilo ich správanie, ale aj o tom, či ich to odrádza od novinárskej roboty - o tom všetkom sme sa rozprávali. Pozrite sa, čo nám odpovedali.