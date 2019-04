Piekli sme zdravého veľkonočného barančeka (video)

Chceli sme upiecť zdravú verziu veľkonočného barančeka. Foodblogerka Kristína Suchánková pre nás urobila recept, v ktorom vystupuje mrkva, datľový sirup a celozrnná špaldová múka. Vynechali sme mliečne produkty a tak je tento baranček bezlaktózový.

Nepoužili sme žiadny cukor. Použili sme domáce vajcia. "Ak majú ľudia výhradu voči zelenine, nemusíte im povedať, že ide do koláča, veľa z nich to vôbec v chuti nezistí," hovorí Kristína.

Tu je celý recept. Zo surovín budete potrebovať:

400 g mrkvy

200 g hladkej špaldovej celozrnnej múky

50 g mletých lieskovcov

1 balenie kypriaceho prášku

5 vajec

2 lyžičky škorice

150 datľového sirupu (môže byť aj agávový, javorový alebo med)

štipka soli

Postup je takýto: v jednej miske zmiešame všetky sypké suroviny. Múky sme si preosiali, aby bola zmes viac nadýchaná. Oddeľte si žĺtka od bielok. Žĺtka do penista vymixujeme so sirupom či iným sladidlom. Pridáme všetky suché suroviny. Z bielkov vyšľaháme sneh.

Primiešame ho opatrne do celej zmesi. Vymastíme a vysypeme si formu barančeka a vylejeme do nej pripravenú zmes. Aby nám baran nehorel, zakryjeme formu alobalom. Pečieme v rúre predhriatej na 180 stupňov asi hodinu. Kristína ho dáva do rúry hlavou k dverám, lebo hlava sa najrýchlejšie pripeká. Dôležité je, že barančeka z formy vyklápame až po jeho úplnom vychladnutí.

Kristína hovorí, že do cesta môžete dať ešte aj kakao, hrozienka alebo napríklad aj mak. Barančekovi sme urobili i oči, na to sme použili hrozienka, prilepili sme ich datľovým sirupom.