Dilema Oravy: Smerák alebo rozvedená žena (video)

Na Orave, kde prezidentské voľby vyhrala Zuzana Čaputová, sme sa boli v obciach Pucov, Chlebnice a Pribiš pýtať ľudí, prečo volili práve ju. V prvom kole volieb tu množstvo hlasov získal konzervatívny kandidát František Mikloško, v Pucove a v Chlebniciach dokonca vyhral, v Pribiši bol tesne druhý za Čaputovou.

Orava je silno konzervatívnym katolíckym prostredím a tak nás zaujímalo, či tu ľuďom neprekážalo voliť Zuzanu Čaputovú, skôr liberálnu kandidátku, o ktorej sa v rámci kampane hovorilo i tom, že je rozvedená.

V Pucove ako prvých stretávame starší manželský pár Brienikovcov. Pán Michal a pani Terézia sedia na priedomí. Hovoria nám, že v prvom kole volili "samozrejme Františka Mikloška", v druhom kole už Maroša Šefčoviča. Napáči sa im, že Čaputová by súhlasila s adopciou detí pármi rovnakého pohlavia. Oni sami si vzali dve siroty, povie nám pani Terézia. "Úloha ženy je iná," povie ešte k Čaputovej pani Brieniková, a jej manžel súhlasne prikývne. Pri potoku hovoríme s inou staršou pani, tá zase volila Čaputovú, na Šefčovičovi jej vadí spojenie so Smerom. Nikto z nik nechce za žiadnych okolností hovoriť s nami na kameru. Oslovíme ešte niekoľko Pucovčanov, sú zdielni len mimo kamery. A tak opúšťame Pucov. Po ceste z obce kráča staručká pani. Opýtame sa na voľby a hneď povie, že volila "Zuzanku". Keď sa pýtame prečo, povie, "no však ona nikomu nič zlé neurobila". Ani ona však nechce hovoriť na kameru. Ľudia tu najčastejšie hovoria o potrebe zmeny, rozvedená kandidátka na prezidentku väčšine oslovených neprekáža.

Presúvame sa do Pribiše a Chlebníc, dúfajúc, že ľudia nám povie niečo aj na záznam.