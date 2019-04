Andrej Kiska zakladá novú politickú stranu. Hovorí, že financovať si ju bude sám a v pláne má prevziať moc od Roberta Fica.

V rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou pre SME Video odpovedal aj na to, s kým rokuje o vstupe do jeho strany, a čo by v dnešnej situácii v Smere poradil Petrovi Pellegrinimu.