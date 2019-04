Politici Smeru o Vadalovi a Ficovi hovoriť nechcú (video)

V centrále Smeru-SD rokovalo po prezidentských voľbách predsedníctvo strany. Po jeho skončení sme sa predstaviteľov Smeru pýtali, čo hovoria na informácie, ktoré priniesla talianska novinárska Maria Grazia Mazzola. Tá vo svojej reportáži hovorila o tom, že Antonino Vadala, vyšetrovaný v Taliansku za drogovú trestnú činnosť, si telefonoval s Máriou Troškovou v čase, keď bola na Úrade vlády asistentkou expremiéra Roberta Fica, a tiež, že Vadala hovoril, že má na Slovensku kúpených colníkov a do slovenských politikov už investoval milión eur.

Ešte pred rokovaním predsedníctva premiér Peter Pellegrini pre Denník N povedal, že potrebuje viac času a konkrétnejšie či viac potvrdené informácie, a že "ak by sa potvrdili, bolo by to veľmi zlé".

Nám sa po rokovaní predsedníctva už premiér nevyjadril. Rovnako ani minister financií Peter Kažimír. Juraj Blanár hovorí, že si počká na výsledky vyšetrovania i rozhodnutia súdov a Richard Raši povedal, že tým informáciám "vôbec ale vôbec neverí"