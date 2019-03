Čaputová: Partnerom na debatu bude pre mňa viac Pellegrini ako Fico (video)

Tvorba tímu, neformálne stretnutia s predstaviteľmi politických strán a určite aj dovolenka, to budú prvé kroky novozvolenej prezidentky Slovenska Zuzany Čaputovej.

Prezidentské voľby podľa nej boli volaním po zmene a výsledok odrazom nádeje, ktorú ľudia majú. Hovorí, že premiér pre ňu bude viac legitímnym partnerom na debatu ako predseda strany.

K tomu, že je ženou a prvou prezidentkou krajiny, povedala, že v kampani sa snažila s týmto aspektom nepracovať. Dodala ale, že sa stretla so spektrom od "žena patrí do kuchyne" až po to, "že ženský element predstavoval v očiach ľudí zmenu".

Bola by rada, aby jej zvolenie mohlo byť inšpirujúcim prvkom aj pre iné ženy.

V rámci V4 je podľa nej už čas zmazať čiaru medzi starými a novými členmi, a je presvedčená, že Slovensko má byť súčasťou západnej civilizácie.